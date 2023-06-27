Семинар «Организация паллиативной помощи» проведут в Сургуте общественники «Седьмого лепестка»

Региональная общественная организация помощи инвалидам «Седьмой лепесток» проводит семинар «Организация паллиативной помощи». 2 июля на базе Сургутского института экономики, управления и права выступит Элла Кумирова — д.м.н., зав. кафедрой паллиативной педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, зам. гл. врача по онкологии Морозовской ДГКБ ДЗМ, медицинский директор БФ «Детский паллиатив».

Мероприятие предназначено для медицинских работников, НКО, специалистов, осуществляющих деятельность в интересах инвалидов, в том числе медицинскому патронажному уходу в Югре, а также для родителей детей-инвалидов. Участие бесплатное, причем всем прошедшим регистрацию на семинар будут предоставлены учебно-методические материалы по паллиативной помощи. Зарегистрироваться можно на сайте lepestokugra.com. Дополнительная информация по телефону: +7 912 515-32-82.

Программа семинара:

9:30 – 10:00 регистрация участников

10.00-11.00 Организация паллиативной помощи детям. Показания и критерии

11:00 – 12:00 Нутритивная поддержка детей с белково-энергетической недостаточностью

12:00 – 13:00 Гастростома: показания, противопоказания, особенности ухода

13.00-13.30 кофе-пауза

13.30-15.00 Обезболивание детей с неонкологической патологией

15:00–16:00 Физическое взаимодействия с детьми с паллиативным статусом: организации режима дня, приема воздушных ванн, купание.

Кстати, семинар пройдет в раках реализации проекта «Школа паллиативной помощи. Продолжение», ставшего победителем Гранта губернатора Югры в 2022 году. 1 июля Элла Кумирова будет встречаться с пациентами и членами семьи в отделениях паллиативной медицинской помощи Сургутской городской клинической больницы и «Наджа-Альянс».