На увеличение мощности теплоэнергетики Западного жилого района Сургута было направлено 190 млн рублей

СГЭС ведут ремонтные работы в Западном жилом районе Сургута на котельной К-45. Завершить подготовку оборудования энергообъекта к зиме планируют до 3 июля. Сегодня резерв мощности энергообъекта на пределе, подключенная нагрузка составляет 68,6 Гкал/ч, а суммарная инвестиция на ремонт и развитие теплоэнергетики составит 190 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Котельная обеспечивает теплом жилые и социальные объекты девяти микрорайонов Западного жилого района Сургута с населением до 100 тысяч человек. В 2023-2024 гг. «СГЭС» инвестируют в строительство второй очереди котельной мощностью 40 Гкал/час», – отметили в пресс-службе.

Был актуализирован проект ввода второго этапа строительства котельной в соответствии с растущими потребностями в тепловой энергии Западной части города.

«В текущем году будут приобретены материалы и оборудование, а уже в 2024 году выполнен монтаж котлов и подача тепла в 39 микрорайон, где сегодня активно ведется комплексная жилая застройка. Реализация проекта позволит не только обеспечить надежное теплоснабжение Западной части Сургута, но также создаст резерв мощности для дальнейшего развития района», – уточнил генеральный директор СГЭС Пак Мен Чер.

Также энергетики планируют строительство третьего тепловывода от Сургутской ГРЭС-1 до точки разветвления в 31В микрорайоне. Проектно-изыскательные работы выполнены. Новая тепломагистраль разгрузит и повысит надежность центральной и восточной частей города.