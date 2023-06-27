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190 млн рублей было выделено на развитие тепловой инфраструктуры Западного жилого района Сургута

На увеличение мощности теплоэнергетики Западного жилого района Сургута было направлено 190 млн рублей

190 млн рублей было выделено на развитие тепловой инфраструктуры Западного жилого района Сургута
Фото: СГЭС

СГЭС ведут ремонтные работы в Западном жилом районе Сургута на котельной К-45. Завершить подготовку оборудования энергообъекта к зиме планируют до 3 июля. Сегодня резерв мощности энергообъекта на пределе, подключенная нагрузка составляет 68,6 Гкал/ч, а суммарная инвестиция на ремонт и развитие теплоэнергетики составит 190 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Котельная обеспечивает теплом жилые и социальные объекты девяти микрорайонов Западного жилого района Сургута с населением до 100 тысяч человек. В 2023-2024 гг. «СГЭС» инвестируют в строительство второй очереди котельной мощностью 40 Гкал/час», – отметили в пресс-службе.

Был актуализирован проект ввода второго этапа строительства котельной в соответствии с растущими потребностями в тепловой энергии Западной части города.

«В текущем году будут приобретены материалы и оборудование, а уже в 2024 году выполнен монтаж котлов и подача тепла в 39 микрорайон, где сегодня активно ведется комплексная жилая застройка. Реализация проекта позволит не только обеспечить надежное теплоснабжение Западной части Сургута, но также создаст резерв мощности для дальнейшего развития района», – уточнил генеральный директор СГЭС Пак Мен Чер.

Также энергетики планируют строительство третьего тепловывода от Сургутской ГРЭС-1 до точки разветвления в 31В микрорайоне. Проектно-изыскательные работы выполнены. Новая тепломагистраль разгрузит и повысит надежность центральной и восточной частей города.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 74, комментариев: 0
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