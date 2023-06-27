100 человек сыграли ночью в прятки в сургутском университете

В стенах Сургутского государственного университета прошли игры в прятки. С 22:00 до самого утра 100 студентов искали укромные места, чтобы выиграть главный приз − 30 тысяч рублей. Видео мероприятия выложил на своем канале на «YouTube» блогер Магомед Башаев.

«СурГУ всегда отличался своей внеучебной активностью и разнообразием мероприятий. Наш университет в этом плане один из самых передовых, и был таким еще во время моего обучения, − поделился блогер с корреспондентом «Вестника». − Я закончил СурГУ в 2021 году и в моей памяти студенческая жизнь была не менее интересная. Так что мою инициативу руководство приняло с радостью. Все обсудили и воплотили в жизнь!»

Во время игры участникам присудили порядковый номер, наклеенный на спине. В первую очередь они должны были сделать так, чтобы ведущий не заметил его.