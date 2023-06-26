В Сургутском районе в ДТП пять человек получили травмы

В прошедшую субботу, 24 июня, под Сургутом произошло ДТП, в котором пять человек получили травмы. Оказалось, что виновник аварии ранее был лишен права управления транспортным средством.

«В 11:00 на 24 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Сургутском районе, 49-летний водитель автомобиля «Лада Vesta», по предварительным данным, при движении в сторону города Сургут, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося по той же полосе транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Geely», которое от удара отбросило на автомобиль «Toyota», − рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры. − В результате автоаварии водитель «Лада Vesta» и два его пассажира: 17-летний юноша и 60-летняя женщина, а также пассажиры Geely: 32-летняя женщина и 6-летний мальчик получили травмы».

Всего за минувшие выходные на дорогах округа зарегистрировали семь ДТП, в которых 14 человек получили травмы. В их числе − двое несовершеннолетних.