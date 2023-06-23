С 1 июля два автобуса Сургута станут ездить иначе

В Сургуте скорректировали два общественных маршрута. Так, автобусы №32 и 61 будут ездить по-новому с 1 июля.

«Необходимость изменения данных маршрутов назрела в связи с обращениями граждан о том, что сложно доехать до торгового центра Сити Молл и Ледового дворца с центральных микрорайонов города. После корректировки 61-го маршрута люди смогут добираться к торговому центру с проспекта Ленина, улиц 30 лет Победы и Университетской», – рассказала председатель комиссии, заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Участники комиссии отметили актуальность изменения 61 маршрута в связи с тем, что в торговом центре сосредоточены не только крупные магазины, кинотеатр, но и главный офис МФЦ. Ледовый дворец посещают дети и взрослые. Интервал между автобусами данного маршрута останется прежним.

Маршрут движения автобуса № 32 скорректирован для обеспечения заезда автобуса с улицы Быстринской на проспект Мира, улицу Пушкина. Это даст возможность жителям дойти до поликлиники № 1 и к профессиональному колледжу, а также к детской стоматологии и школе.

Напомним, что жители могут обратиться с предложениями через социальные сети в аккаунтах Администрации города в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграм», а также через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (на главной странице портала Администрации города, нажать на кнопку «Сообщить о проблеме»). Кроме того, можно обратиться в Центр управления регионом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.