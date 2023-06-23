Спасатели подняли со дна озера тело утонувшего мужчины в Сургутском районе

На одном из месторождений Сургутского района нашли тело утонувшего мужчины. Спасателям пришлось обследовать дно озера на площади 11 тысяч квадратных метров, чтобы его обнаружить, сообщили в «Центроспас-Югория».

«Группа спасателей выезжала на озеро в район одного из месторождений района по сообщению: требуется оказать помощь в поиске утонувшего мужчины 1981 года рождения. Прибыв к месту поиска, спасатели обследовали дно акватории на площади 11 000 м2. Тело утонувшего было поднято со дна и передано сотрудникам полиции», − говорится в сообщении ведомства.

Напоминаем, в конце мая в Нижневартовском районе утонули двое рыбаков, перевернувшись на лодке.