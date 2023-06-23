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Водитель врезался в бетонное ограждение на Тюменском тракте в Сургуте

В Сургуте 33-летний водитель не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение

Водитель врезался в бетонное ограждение на Тюменском тракте в Сургуте
Фото: ГАИ Югры

В Сургуте 33-летний водитель легковушки получил травмы после того, как врезался в бетонное ограждение. ДТП произошло на Тюменском тракте накануне, 22 июня.

«Около 02:50 на Тюменском тракте в городе Сургут, 33-летний водитель, управляя «Infiniti», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде бетонного ограждения. В результате ДТП водитель Infiniti получили травмы», − рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Напоминаем, ранее в Сургуте автомобиль влетел в городской автобус. В результате аварии водитель «Лады» скончался на месте происшествия.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 153, комментариев: 0
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