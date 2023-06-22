Главный архитектор Сургута рассказал о том, как и где будет проходить строительство «Памятного знака»

В Сургуте рассказали об основных этапах строительства городского кремля и экскурсионного маршрута. Памятный знак будет установлен возле Мемориала славы. Такое место выбрано не случайно, а именно в той локации, где проводились археологические раскопки и с участием сотрудников краеведческого музея, были обнаружены остатки Сургутского кремля.

Можно говорить о том, что развитие Сургута, образование, происходило именно с этого места. По данной территории сейчас уже осуществляется экскурсионные маршруты. Сотрудники краеведческого музея рассказывают об этом месте, которое место имеет статус имеет статус объекта культурного наследия, то есть защищен определенными регламентами. Однако в период активного освоения севера это территория была достаточно агрессивно застроена и никаких явных следов, по сравнению с другими городами, где есть памятники архитектуры, к сожалению, не сохранилось.

Идея этого пешеходного маршрута будет привязано к празднованию четырехсот тридцатилетия города, которое состоится 12 июня 2024 года, об этом рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Сургута Алексей Фокеев.

«Департамент архитектуры и градостроительства выступил с заказчиком на разработку этой концепции. Естественно, совместно с общественными организациями, в первую очередь краеведческим музеем. Через муниципальную закупку был определен исполнитель – это индивидуальные предприниматель, который имеет достаточно большой опыт по разработке таких концепций по разработке внутренних пространств и проекта благоустройства, располагается территориально в Калининграде», – подчеркнул Фокеев.

Также был применен новый метод исследования, который основан на изучении восприятия: порядка 20 человек разных возрастных групп, разных социальных принадлежностей, разных профессий прошли по этому маршруту с экскурсоводами, и специальная программа фиксировала, на что люди обращают внимание чаще всего. Исходя из позитивной или негативной реакции людей были выбраны места, которые требуют проработки в концепции.

На основных поворотных точках будут расположены указатели исторических улиц, информационные стенды по истории того или иного места, а также будут установлены 3Dбинокуляры. Маршрут будет состоять из направляющих по тротуару элементов освещения из малых архитектурных форм – это скамьи и специальный арт объекты. Кроме того, будут размещены муралы, изображения исторических фотографий Сургута и карты города. Находясь на той или иной точке через QR-код можно будет посмотреть, как воспринимался Сургутский острог в период становления.

Сам памятник — это монументальная скульптура, к сооружению которой были причастны студенты и преподаватели Сургутского педагогического университета. Вместе с ними были сделали эскизы и утвержден окончательный вариант скульптуры в виде свитка, на котором образ Сургутского кремля, на нем надпись наказа об образовании города Сургута, детали черной лисы с одной стороны а с другой – две рыбы, которые раскрывают перевод названия города, как «рыбное место».

Модель памятника находится в департаменте архитектуры, где с ней можно подробно ознакомиться, а в настоящее время осуществляется закупка элементов для изготовления. Скульптором выступил преподаватель из педагогического университета. Монумент размером порядка два метра 20 см, намеренно близкий к росту человека, чтобы можно было к объекту подойти и сфотографироваться.

«Соответственно, по каждой позиции по каждым видам работ сейчас формируются локальные сметы, и о полной стоимости всего объекта можно будет говорить только в начале июля после проверки достоверности, после экспертизы сметной стоимости», – уточнил главный архитектор Сургута.

Общая протяженность маршрута – километр 300 метром, который захватывает часть улицы Гагарина, затем к дому купца Клепикова, через территорию прилегающей к военкомату выходит на улицу Энергетиков, затем на улицу Просвещения и возвращается к Мемориалу славы.

«У нас, как правило, объекты благоустройства, обслуживания лесопаркового хозяйства. Возможно, будет структурное подразделение. Но что касается безопасности от вандалов, то практически во всех местах есть видеонаблюдение. И мы рассчитываем на совесть сургутян, на основных пользователей. То, что создается портить нельзя, это простые правила человеческие, которые нужно соблюдать», – напомнил Алексей Фокеев.

В первую очередь планируется выполнение памятника за счет средств бюджета, но с замещением спонсорскими деньгами. К середине июля уже задекларирует муниципалитет то, каким образом горожане смогут финансово поучаствовать в создании объекта.