Торговый центр «Новый Мир» в Сургуте можно купить почти за 700 млн рублей

В Сургуте выставили на продажу двухэтажный торговый центр «Новый Мир», расположенный на проспекте Комсомольском. Собственник объекта ГК «Сибпромстрой» оценил его стоимость почти в 700 млн рублей. Объявление разместили на сайте «Авито».

«Торговый центр полностью заселен арендаторами: продукты, бытовая техника, парфюмерия, одежда, обувь, несколько кафе, кондитерская, пекарня. В Торговом центре представлены якорные арендаторы: продуктовый магазин «Магнит», магазин бытовой техники «DNS», магазин парфюмерии «Лэтуаль». Торговый центр размещен на первой линии, имеет высокую проходимость», − говорится в объявлении.

Продавец также отметил, что ТЦ «Новый Мир» имеет высокую доходность.