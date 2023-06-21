В мэрии Сургута рассказали, что грозит водителям, которые снесли ограждение

Сургутяне, что снесли или испортили ограждения, рискуют ответить рублем. За прошедшую зиму шесть исковых заявлений было отправлено в суд, два человека возмещали ущерб в досудебном порядке.

«Такие факты есть. Мы обращались в суд. Бывает, что иногда мы обращаемся к виновному лицу и человек в добровольном порядке возмещает ущерб. Для поиска используются камеры видеонаблюдения, силы полиции, помогают жители города, которые фиксируют данные факты», – подчеркнул директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» администрации Сургута Валерий Ходжаев.

Отмечается, что размер штрафа зависит от количества повреждений. Но чаще всего горожане получают санкцию в пределах 6000 рублей.