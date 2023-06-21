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​В Сургуте на выходных расскажут про экологию, мозг и сценарии трансформации нашего города в XXI веке

В Сургуте за выходные пройдет четыре научно-популярные лекции

​В Сургуте на выходных расскажут про экологию, мозг и сценарии трансформации нашего города в XXI веке
Фото oilcapital.ru

24-25 июня в Сургуте пройдет сразу четыре научно-популярные лекции. Начнется все 24 июня в режиме онлайн – химик, научный журналист и автор научпоп-бестселлера «Яды: вокруг и внутри» Сакина Зейналова расскажет про «Тренд на экологичность». «Все вокруг говорят о необходимости жить экологично. Производители выпускают новые экотовары, а социальные сети предлагают нам полностью отказаться от пластика. Но далеко не все, что мы видим и слышим действительно касается экологичности, иногда совсем наоборот», – анонсировала она свое выступление. Лекция состоится в сообществе «ЮНТИ: наука и технологии в Югре» ВКонтакте.

Остальные три выступления будут очными и пройдут в рамках молодежного фестиваля «Сургут в движении». 25 июня на центральной площади города расположится шатер под названием «Движение к знаниям». И там, начиная с 15.00, последовательно выступят три спикера. Научный журналист и главный редактор портала «Новости нейронаук и нейротехнологий» Алексей Паевский прочитает лекцию «Музыка и мозг». Затем младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы Анна Хоружая расскажет про то, как можно «хакнуть сон». И завершит это мероприятие замгендиректора Фонда научно-технологического развития Югры Вячеслав Некрасов, тема его выступления: «От создания Геномного центра к новой генетике города: сценарии трансформации Сургута в XXI веке».

Все эти мероприятия организует РОО «Югорский интеллектуальный клуб» в рамках фестиваля науки и технологий «ЮНТИ» при поддержке гранта губернатора Югры.


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Сегодня в 13:29, просмотров: 85, комментариев: 0
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