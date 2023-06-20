Жительница Ульт-Ягуна сообщила о мошенниках, которые пытались выудить деньги под угрозой минирования ТЦ

Жительница Ульт-Ягуна едва не стала жертвой мошенников, которые требовали с нее денег, чтобы она не стала соучастником минирования торгового центра в Сургуте, рассказала девушка лично «Вестнику».

«Мне пришли сообщения странного содержания. В них была полностью указана моя личная информация, а также угрозы, что если я в течение часа не переведу 35 тысяч рублей, то с моего номера будут разосланы сообщения о минировании торгового центра в Сургуте», – рассказала она.

Пострадавшая не стала доверять мошенникам и отправлять им деньги, вместо этого сразу обратилась в полицию.