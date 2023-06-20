Около 50 сообщений о последствиях ливня и штормового ветра в Сургуте поступило в Администрацию города

Администрация Сургута сообщила о предварительных последствиях опасных погодных условиях в городе. Спикером выступил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Рачев.

В результате опасных явлений погоды в городе произошло частичное отключение электроэнергии в поселке Снежный, Юность и кооперативе «Виктория».

«Сейчас энергетики занимаются данным вопросом, думаю, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Отключена около 15 светофорных объектов. Горсвет занимается восстановлением работы светофоров. А также, повалено около пяти деревьев на территории города, в том числе одно дерево, как мы знаем, упала на автомобиль. Кроме этого, повреждено два балкона. Спасатели и управляющей компании оказывают помощь в этом вопросе и поступало. Также поступило сообщение о том, что на крыше многоквартирного дома свисает железный лист, который был демонтирован», – сообщает Андрей Рачев.

В целом поступило около пятидесяти сообщений, связанных с опасным явлением погоды. Все они принятые, обработаны необходимые силы, средства направленные на места происшествия. Ну и коммунальные службы и экстренная служба работает сегодня в усиленном режиме.

Напоминаем, что вчера от Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды был получен прогноз опасных явлениях погоды в период с 20:00 19 июня до 20:00 20 июня. Которые связан с дождем и грозовыми порывами ветра на территории Сургута до 25-27 метров в секунду. Установлено, что по ночам в среднем порывы ветра достигают 8-12 метров в секунду до 16 метров в секунду.