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Родителям Сургута раздали брошюры о том, как вырастить читателя

Центральная детская библиотека Сургута представила проект «Я родился, я читаю»

Родителям Сургута раздали брошюры о том, как вырастить читателя
Фото: В.Бородин

19 июня на площадке Центра охраны материнства и детства прошла презентация проекта Центральной детской библиотеки «Я родился, я читаю» и акция дарения брошюры «Подсказки для родителей детей от рождения до 3 лет: как вырастить читателя».

Основная идея проекта «я родился, я читаю» – создание подсказок и помощь родителям детей дошкольного возраста. «Подсказки для родителей детей от рождения до 3 лет: как вырастить читателя» – это готовая пошаговая шпаргалка в которой собрано все самое необходимое что нужно знать о раннем развитии детей. Посмотрев брошюру, родители смогут для себя определить какие первые шаги можно делать в развитии ребенка и не будет необходимости пролистывать большой объем литературы и статей в интернете.

В брошюре собраны советы по развитию у ребенка восприятия чтения вслух, а также задания по развитию мелкой моторики, дыхательная гимнастика, список литературы и многое другое. Библиотекари тщательно подошли к отбору материала опираясь на мнение авторитетных авторов, свои знания и профессиональный опыт работы с детьми и родителями.

Главная задача издания – подсказать родителям как взаимодействовать с ребенком с рождения, как создать и поддерживать связь которая в будущем станет опорой для ребенка. И самое главное – как слово и чтение могут в этом помочь.

Аналогичная акция центральной детской библиотеки уже проходила 18 мая 2021 года. Всего было выделено 200 комплектов материалов проекта для дальнейшего дарения молодым мамам при выписке из роддома. Молодые родители отметили практическую пользу брошюры и поддержали проект. На сегодняшний день материалы проекта увеличилось до 300.

«За годы реализации проекта мы убедились в необходимости в дополнительном издании тиража. Централизованная библиотечная система имени А. С. Пушкина продолжает совершенствовать проект и старается сделать все, чтобы он не просто развивался, а масштабировался!» – подчеркнула заместитель главы города Сургута Анна Томазова.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 75, комментариев: 0
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