Стартовал «Летний филармонический сезон» концертов в Сургуте

«Сургут Экспресс-Бэнд» 16 июня провел концерт под открытым небом около Филармонии. Оркестр духовых инструментов выступил с программой «Великое, русское, родное». Сургутяне оценили мероприятие.

«Я стараюсь по возможности часто посещать такие мероприятия. Мне нравятся сургутские коллективы», — поделилась мнением зритель концерта.

Творческий сезон Сургутской филармонии заканчивается с приходом лета и в качестве нового варианта проведения культурного досуга любителям музыки и всем горожанам предлагается выступления различных оркестров и ансамблей на открытой площадке.Проект призван повысить качество жизни горожан. Сургутяне смогут ощутить себя в городе с полноценно развитой культурной инфраструктурой даже в низкий концертный сезон.

«Надеемся, что это станет нашей постоянной площадкой – летним концертным залом.

Что у наших сургутян будет ощущение, что они живут не где-то далеко на севере, а в обычном русском городе, в котором есть давняя традиция, где в парках и скверах играет оркестр, где можно летний каждый вечер прийти и послушать бесплатно под солнцем музыку. Привести сюда свою семью и приятно провести время», — рассказал заместитель директора сургутской филармонии, кандидат искусствоведения Юрий Евсеев.

Концерты летнего филармонического сезона будет проходить до 25 июня ежедневно. На них также будут выступать такие ансамбли «Ларец», «Отрада», «Калинка», «Дэфиле-Бэнд» и другие оркестры и исполнители, в том числе сольные.