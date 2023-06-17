На этих выходных в Сургуте пройдет традиционный Сабантуй

Юбилейный Сабантуй пройдет на этих выходных в Сургуте — 18 июня на Центральной площади среди прочего отметят и 35-летие одного из самых любимых национальных праздников.

«Гостей праздника ждет насыщенная программа с яркими выступлениями артистов, традиционными играми и соревнованиями, приятная атмосфера дружбы и согласия. В программе мероприятия: мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, национальные игры, древние ритуалы и традиции, являющиеся неотъемлемой частью культуры татар и башкир», — дают анонс в администрации города.

Одним из гвоздей программы остается корэш – спортивное единоборство: на импровизированном ринге сразятся представители РОО «Федерация борьбы на поясах и корэш» ХМАО-Югры. Не обойдется без песен и танцев — их обеспечат коллектив татарской культуры «Сандугач» и Народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Шатлык».

Отметить Сабантуй позвали и соседей — на празднике выступят коллективы Нефтеюганска и Лянтора, приедут и гости из Татарстана и Башкортостана.