Ряд объектов в поселениях Сургутского района обновят и благоустроят

В Сургутском районе продолжается реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» — на эти цели власти в этом году направят более 215 миллионов рублей.

«В этом году на реализацию 11 мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 215,3 миллиона рублей, — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своих страницах в социальных сетях. — Из них федеральных денег порядка семи миллионов рублей, почти 11,5 миллиона рублей — окружные средства, 2,5 миллиона рублей — средства, выделенные недропользователями, а основные — более 194 млн рублей — это средства из бюджета Сургутского района. Для сравнения в прошлом году на мероприятия по благоустройству мы потратили чуть более 213 миллионов рублей».

На эти средства будут продолжены работы в нескольких поселениях. В плане — обустройство сквера и пешеходной зоны в Лянторе, ремонт спортплощадки возле СК «Лидер» и обустройство центральной площади в Барсово, строительство прогулочной и игровой зоны для детей в Сытомино, благоустройство Арт-парка в Русскинской.

«Также в этом году будет благоустроена дворовая территория жилых домов на улицах Спортивная и Таежная в поселке Солнечный, выполнено устройство водоотведения в Тундрино, — добавляет Андрей Трубецкой. — На средства недропользователей в Русскинской обустроим мягкое ударопоглощающее покрытие на детских площадках».

Большинство объектов находятся уже на втором этапе благоустройства, то есть первые результаты работы местные жители уже видят.