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С 19 июня в нескольких микрорайонах Сургута отключат горячую воду

В Сургуте несколько микрорайонов останутся без горячей воды на две недели

С 19 июня в нескольких микрорайонах Сургута отключат горячую воду
Фото: СГЭС

Сургутские городские электрические сети информируют жителей Западного жилого района Сургута об ограничении подачи горячего водоснабжения.

В период с 19 июня по 2 июля горячая вода будет отсутствовать в следующих многоквартирных жилых домах:

  • ул. А. Усольцева, 25, ул. А. Усольцева, 19, ул. А. Усольцева, 23;
  • ул. С. Билецкого, 14, ул. С. Билецкого, 14, ул. С. Билецкого, 12, С. Билецкого, 7, ул. С. Билецкого, 9, С. Билецкого, 5, ул. Билецкого, 8, ул. С. Билецкого, 14/1, ул. С. Билецкого, 10, ул. С. Билецкого, 3;
  • ул. Крылова, 36, ул. Крылова, 38, ул. Крылова, 20, ул. Крылова, 53/4, ул. Крылова, 47/2, ул. ул. Крылова, 53/2, ул. Крылова, 53/1, ул. Крылова, 53, ул. Крылова, 53/3, ул. Крылова, 28, ул. Крылова, 36/1;
  • ул. И. Киртбая, 22, ул. И. Киртбая, 24/1, ул. И. Киртбая, 24, ул. И. Киртбая, 28, ул. И. Киртбая, 29, ул. И. Киртбая, 31;
  • ул. Югорский тракт, 4.

А также в детских садах и школе: МБДОУ д/с № 44 «Сибирячок», МБДОУ д/с № 18 «Мишутка», МБДОУ д/с № 45 «Волчок», МБОУ СШ № 9.

В течение следующих двух недель теплоэнергетики проведут мероприятия по подготовке котельной К-45 к следующему отопительному сезону 2023-2024 гг. Специалисты проверят водогрейные котлы, промоют трубопроводы, выполнят опрессовку тепломагистралей и плановый ремонт теплообменных аппаратов и насосов.

На сегодняшний день К-45 является стратегически важным объектом, который даёт бесперебойное тепло и горячее водоснабжение десяткам тысяч жителей Западного жилого района Сургута, в том числе социально-значимым объектам - детским садам, школам и больницам.


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16 июня в 17:14, просмотров: 1056, комментариев: 0
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