Председатель Думы Сургута принял участие в торжественной закладке камня в основание памятнику медработников

В Сургуте прошла торжественная церемония закладки камня в основание будущего памятника подвигу медицинского работника. Отметим, что идея создания памятника была предложена Профсоюзом работников здравоохранения России Югры и окружной Ассоциацией работников здравоохранения, которую с успехом поддержали власти города.

«Всей душой и сердцем мы поддерживаем данную инициативу. С первых моментов зарождения человечества были те, кто по зову сердца шли на помощь другому и просто поддерживали морально. Сегодня медицина развивается, но самое главное, что мы ценим в наших врачах – готовность разделить с пациентом тяготы нашей жизни. В этом и есть искра этой профессии. Времена пандемии показали, насколько значима работа системы здравоохранения. У нас в Югре трудятся 49 тысяч медицинских работников. Каждый 10 из них заходил в красную зону, рискуя своей жизнью, с целью помочь человеку. У этого проекта есть 3 составляющие: первая - поблагодарить врачей за подвиг, вторая – напомнить специалистам о том символе, ради которого они живут – спасение жизни, третья – молодые ребята, проходя здесь, будут интересоваться медицинской специальностью, а значит мы станем получать новые кадры. Искренне верю, что этот проект обязательно состоится», – отметил заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов.

На тему того, где появится новый постамент, велись жарки споры. В конце концов было решено – скульптура украсит сквер Старожилов, который, к слову, находится вблизи мощного медицинского центра «Сургутская окружная клиническая больница». Техническую составляющую вопроса решила компания СК «ЮВиС», которая привезла камень на сургутскую землю из города Екатеринбурга. Об этом рассказал председатель Думы города, представитель «Команды Югры» Максим Слепов:

«Спасибо Администрации нашего города, что в краткие сроки нашла и выделила место для будущего памятника – сквер «Старожилов». Медицинские работники, как никто другой являются старожилами Сургута. Они вместе с геологами и основателями города прибыли сюда и работали, спасали жизни. Спасибо жителям, которые включились в проект, строительной компании ЮВиС, которая привезла камень из Екатеринбурга. Уверен, что площадка станет местом притяжения для всех сургутян и югорчан», – поделился Максим Николаевич.

В скором времени объявят конкурс на проект будущего памятника. В течение двух месяцев после этого будет выбран проект, который пройдет через архитектурно-художественный совет Сургута. Затем начнется изготовление самого памятника.