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Все объекты благоустройства, за которые голосовали сургутяне, начали отстраиваться

Мэр Сургута подвел итоги работы над проектами народного голосования за объекты «Формирование комфортной городской среды»

Все объекты благоустройства, за которые голосовали сургутяне, начали отстраиваться
Фото: администрация Сургута

В Администрации города прошел штаб по вопросам капитального строительства под руководством главы Сургута Андрея Филатова. В ходе штаба были озвучены мероприятия в отношении ремонта объектов социальной сферы.

На данный момент происходит подготовка для формирования парковой зоны в микрорайоне 20а которая предназначена для выгула собак. Сейчас закупаются малые архитектурные форы в виде фонарей, скамеек, горок и прочего оборудования для тренировок с питомцами. Все согласовывалось с организацией «Дай лапу». Рекомендации волонтеров были приняты во внимание при установке малых архитектурных форм, объектов благоустройства. Подрядчик, выполняющий работы – местная компания, которая к тому же занимается и производством материалов для строительства.

Продолжатся работы по благоустройству в сквере возле Дворца торжеств. В сквере установят три мостика, фотозону для молодоженов в виде обручальных колец. Часть малых архитектурных форм установлена в прошлом году. Не обошлось и без недочетов: материал, из которого были сделаны привезенные скамейки, не устроил заказчика по своим эксплуатационным характеристикам. Глава Сургута Андрей Филатов предложил в дальнейшем, во избежание подобных случаев, наладить взаимодействие между подрядчиком, УКС, и департаментом архитектуры и градостроительства.

«Да, мы сами иногда не можем разобраться во всем вплоть до шурупа, но тем не менее. Лучше разобраться по ходу проведения работ и вовремя исправить ошибки, чем сделать работу, за которую придется потом всем вместе краснеть», – обратился к горожанам во время эфира Андрей Филатов.

Следующим объектом для рассмотрения – на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, который набрал больше всего голосов в ходе рейтингового голосования. Работы по нему рассчитаны на два года, и в 2023 году будет выполнен первый этап. На данный момент ведется очистка территории, а сами работы начались своевременно, хоть и с небольшим опережением графика.

Стоит отметить, что на всех объектах работы проводятся таким образом, чтобы максимально сохранить зеленые насаждения. Так, на спортплощадке в парке «За Саймой» ее уровень пришлось немного приподнять, чтобы сохранить корневую систему. Зону площадки увеличили, чтобы газон не вытоптали в дальнейшем. В прошлом году этот же подрядчик установил аналогичный объект в районе улицы Республики, соблюдая все тот же принцип бережного отношения к окружающей среде.

«Ни одного дерева не спилили, все вставили в рельеф», – заверил представитель подрядчика.

Также в этом году в парке «За Саймой» планируется построить две лестницы для спуска к воде. Пока закупают материалы, но, по словам Александра Гребешка, в августе этот объект уже будет готов. В планах – инициативный проект «Обустройство исторического сквера в 27 микрорайоне», проектирование которого уже выполнено. Инициатором проекта выступил депутат Алексей Кучин. Так как в проекте присутствует достаточно большое количество малых архитектурных форм, его реализация рассчитана на два года.

И еще один объект, к строительству которого планируют приступить в этом году – это обустройство территории для приюта бездомных животных. Он расположится по улице Автомобилистов. Там будут вольеры, проезды, ограждение, инженерные коммуникации. После того, как будут уложены бетонные плиты, осенью департамент городского хозяйства закупит вольеры. Инженерные сети на объекте проложат в следующем году.

«На следующий год останутся работы по прокладке инженерных сетей для того, чтобы уже обеспечить работу приюта в полном объеме», – добавил руководитель УКС.

Глава Сургута подчеркнул, что в ближайшее время в городе подход к благоустройству изменится: если до этого он предполагал отдельные проекты, то теперь все они будут рассматриваться в комплексе, с привлечением в том числе застройщиков, проведением публичных обсуждений разработанных специалистами решений.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 40, комментариев: 0
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