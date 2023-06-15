Глава Сургутского района поделился планами о благоустройстве в 2023 году

На благоустройство поселений Сургутского района в 2023 году выделили более 200 миллионов рублей. Планируется 11 мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

«В этом году на реализацию 11 мероприятий по благоустройству общественных территорий бюджетом Сургутского района предусмотрено 215,3 млн рублей. Из них федеральных денег порядка 7 млн рублей, почти 11, 5 млн рублей — окружные средства, 2,5 млн рублей — средства, выделенные недропользователями, а основные — более 194 млн рублей — это средства из бюджета Сургутского района. Для сравнения в прошлом году на мероприятия по благоустройству мы потратили чуть более 213 млн рублей», – рассказал у себя в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Так, например, в пятом микрорайоне Лянтора начнется второй этап обустройства сквера и пешеходной зоны, которая включает в себя проезд к общеобразовательной школе. Благодаря программе в Барсово завершили ремонт спортплощадки возле СК «Лидер», впереди – обустройство центральной площади тротуарами, видеонаблюдением, лавочками, газонами, сценой, МАФами.

В Сытомино идет подготовка к строительству общественной территории с прогулочной и игровой детской зоной. В Русскинской же переходят ко второму этапу благоустройства Арт-парка. Это означает, что для жителей деревни возведут этнодеревню с музеем под открытым небом, традиционные жилища, арт-объекты из жизни народов севера: хантыйская деревянная изба, изба из мха, традиционный лабаз для хранения запасов еды, лодка с рыбаком, семья у очага, фигуры птиц и животных.

«Также в этом году будет благоустроена дворовая территория жилых домов на улицах Спортивная и Таежная в поселке Солнечный, выполнено устройство водоотведения в Тундрино. На средства недропользователей в Русскинской обустроим мягкое ударопоглощающее покрытие на детских площадках», – написал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.