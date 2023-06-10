В Сургуте обсудили предстоящие перемены на городских улицах

Заседание штаба по городскому хозяйству, которое традиционно проводит глава Сургута Андрей Филатов, было посвящено тому, как в течение лета будут выглядеть и меняться к лучшему наши улицы. Подробности – в материале «НГ».

Цветы настроения

Один из ключевых вопросов для внешнего облика города – его озеленение. Оно будет проходить в несколько этапов. Сейчас в самом разгаре находится украшение улиц Сургута цветами. Планы масштабные – около 400 тысяч цветов будут высажены в городе, и до конца теплого сезона они будут создавать яркую и позитивную атмосферу для сургутян. В этом году предполагается оформить 38 цветников общей площадью 42 тысячи квадратных метров. Как и прошлом году, к предыдущим объемам добавляется новый – цветники появятся в «Крылов парке» и возле нового Свято-Троицкого кафедрального собора.

Работа эта продолжается, и в некоторых точках города уже потребуются «пересадки» – например, тюльпаны у «Мемориала Славы», памятника Воинам-интернационалистам, а также на кольце у памятника основателям Сургута вскоре отцветут, и на их месте появятся новые цветы.

Директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко рассказала о применении систем вертикального озеленения – это разнообразные цветочницы, вазоны, кашпо, этажерки, всего порядка 1000 штук. В этом году их количество вырастет на 12 процентов. Также продолжится практика создания топиарных фигур. Помимо имеющихся, в городе появится новый экземпляр с говорящим названием «Семья медведей».

Цветочное оформление раскинется по многим общественным пространствам – от скверов и парков города до опор освещения, разделительных полос и кольцевых развязок на дорогах Сургута. Специалистам «Лесопаркового хозяйства» и подрядчикам учреждения предстоит большая работа не только по высадке сотен тысяч цветов, но и поддержанию их в надлежащем состоянии. Для этого нужно за ними ухаживать, поливать, использовать удобрения, обрабатывать от вредителей, а также заполнять лакуны, образованные увядшими растениями и, к сожалению, стремлением некоторых горожан урвать себе уличную красоту куда-то домой или на участок.

Как выяснилось в ходе заседания, в Сургуте есть и частная инициатива в плане цветочного оформления. Так, депутат городской думы Владимир Клишин рассказал об одном предпринимателе, который обратился к нему с идеей самостоятельно благоустроить свою территорию, но для этого требуется разрешительная документация от администрации. «Мы полностью такие инициативы поддерживаем, и предложения уже пошли. Все, кто уважает город и так относится к нему, могут всецело рассчитывать на поддержку администрации и в других инициативах», – подчеркнул Андрей Филатов.

Цветочное оформление города – это масштабно и красиво, но им программа озеленения не ограничивается. Специалистам предстоит также ухаживать за имеющимися газонами и недавно посаженными деревьями. Последних хватает – Сургут регулярно включается в акции, типа «Аллея выпускников» или «Сад Памяти», в ходе которых город украшают молодые саженцы, требующие внимания.

«В течение всего летнего периода будет производиться уход за деревьями в первые 5 лет посадки, их у нас около 3000 штук, – рассказала Ирина Николаенко. – Для обеспечения безопасности при движении пешеходов и автотранспорта, для поддержания эстетического облика, ежегодно выполняется стрижка кустарников вдоль улиц города, в парках и скверах. Эта работа начнется с 20 июня и продолжится до середины сентября». Помимо этого, «Лесопарковому хозяйству» предстоит ремонт 58 тысяч квадратных метров газонов. А осенью планируется создание новой живой изгороди в Сургуте протяженностью один километр.

Дорожная карта

От красоты и эстетики перейдем к благоустройству, комфорту и безопасности городских улиц, а это во многом зависит от работы дорожных служб, строителей и ремонтников. Большой блок штаба по городскому хозяйству был посвящен этому комплексному вопросу.

Летняя дорожная кампания в Сургуте набирает обороты. По информации, озвученной на заседании, подрядчики настолько серьезно взялись за работу, что некоторые планируют сдать свои объекты раньше срока. Причем, например, капитальный ремонт участка на Комсомольском проспекте (от Югорской до Щепеткина) должен был идти в течение двух сезонов, но исполнители настроены завершить его в этом году.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать, помимо Комсомольского проспекта, еще два участка – улицу Бажова и вторую очередь улицы Привокзальной, первую половину которой привели в порядок в сезоне 2022 года. Общая протяженность дорог, где завершится капремонт в этом году, составит 2,5 километра.

В этом году пройдет второй этап большой борьбы с колейностью, которую Андрей Филатов инициировал и запустил в 2022 году. Всего планируется закрыть 21 участок дорог протяженностью почти 20 километров и площадью около 80 тысяч квадратных метров. Среди наиболее проблемных участков – проспект Набережный, улица Майская, Университетская, Ивана Захарова, Каролинского, проспект Ленина, Нефтеюганское шоссе и Тюменский тракт.

Впрочем, стоит настраиваться на то, что устранение колейности станет рутинным делом для дорожников. За 2022-2023 годы администрация Сургута проведет работы суммарно на 140 тысячах (60 тысяч в прошлом году, 80 в этом) «квадратов» дорог, где образовались колеи, но в дальнейшем нужно будет поддерживать должное состояние городских трасс. Замдиректора департамента городского хозяйства Анна Коршунова привела данные – в год на дорогах образуется порядка 30 тысяч квадратных метров колейности.

Следующие «авгиевы конюшни», которые взялась разгребать нынешняя команда администрации Сургута – внутриквартальные проезды. Многие из них десятилетиями находились в «серой зоне», то есть не принадлежали никому. Следовательно, никто за ними не следил. Теперь, когда все подобные участки распределены по собственникам, началась масштабная работа по наведению порядка в этой сфере. На 2023 год планы следующие: отремонтировать и благоустроить 14 внутриквартальных проездов общей протяженностью более трех километров. Работы по проезду от улицы Флегонта Показаньева до проспекта Ленина в районе кардиоцентра и проезду от улицы Энергетиков до пешеходного моста к СурГУ уже начались. В целом контракты заключены по 12 проездам, и их точно приведут в порядок к сентябрю, судьба еще двух решается.

В рамках дорожной кампании не забывают и про пешеходов. Вообще сейчас любое новое строительство или капремонт идет в комплексном формате – не только дорога, но и тротуары, освещение, остановки. Но есть и тротуары, которые строят отдельно – таковых в Сургуте в этом году будет три. Ключевой – возле «Центра охраны материнства и детства», его построят вместе с остановкой. Также появится три новых точки уличного освещения: на проезде Взлетном возле школы №45, а также на бульваре Писателей и Андреевском заезде.

В этом году в Сургуте начнут строить новые дороги. Так, к школе №42 со стороны улицы Есенина организуют временный проезд и тротуар, пока идет разработка полноценного проекта – его администрация города планирует реализовать в 2024 году. Другой участок – улица Усольцева от Тюменского тракта до улицы Есенина – стал предметом т.н. «контракта жизненного цикла», который власти заключили с «Северавтодором». Смысл в том, что компания не только построит этот участок, но и будет его обслуживать и эксплуатировать, что простимулирует более ответственное отношение подрядчика к своей работе.

Кроме того, к дорожной кампании подключится муниципальное «Управление капитального строительства». «В этом году планируется строительство двух проездов: один, с парковкой, освещением и тротуаром, по улице Киртбая к поликлинике «Нефтяник», работы по нему завершатся к концу сентября. Второй – участок улицы Островского до Профсоюзов вдоль Травмцентра. Техника уже работает на объектах», – отметил в своем выступлении директор учреждения Александр Гребешок.

В Сургуте также планируется провести масштабное обновление объектов благоустройства улично-дорожной сети. «Мы завершили большую работу по формированию нормативных документов, определяющих, как должны выглядеть все элементы оформления городского пространства, включая фасады, ограждения, вывески, нестационарные торговые объекты, и так далее. И с сентября мы начинаем преображать город со всеми этими элементами, – сказал Андрей Филатов. – Прошу обратить на это внимание, запросить в департаменте городского хозяйства ориентиры, чтобы понимать, какие локации необходимо приводить в порядок в первую очередь. Хочу обратиться к собственникам зданий, торговых центров – обратить внимание на фасадные решения, ограждения, отрабатывать с департаментом архитектуры и градостроительства. Считаю, что в этом должно проявляться наше уважительное отношение к городу».

При поддержке Администрации Сургута