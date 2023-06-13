В Сургуте не смогли продать гостиницу «Кедр», средства от которой должны были пойти на ремонт административного здания на Маяковского, 15. Об этом представили мэрии сообщили в ходе комитета по городскому хозяйству.

«Разработана дорожная карта, которая предусматривает продажу гостиницы «Кедр» и дополнительно – пакета акций Агентства воздушных сообщений. Проект направлен в думу. В случае принятия планируется провести оценку второго объекта в июле-августе и двигаться дальше. Уже предполагаются подвижки сроков в дорожной карте, так как заявок на аукцион по гостинице «Кедр» нет», – рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Римма Емельянова.

Напомним, что ранее власти Сургута приняли решение реконструировать здание на Маяковского, 15, чтобы чиновники могли переехать туда с арендованного офиса на Гагарина, 11. Сделать это планировалось до 1 октября 2024 года, однако аукцион по продаже гостиницы «Кедр» провести не удалось – соответственно, денег на ремонт в бюджете нет. Сейчас проект оценивается в 176 миллионов.

«В таком случае рекомендую администрации рассмотреть другие источники финансирования. Если мы что-то не можем продать, это не значит, что с Маяковского нам надо не трогаться с места», – посоветовал председатель комитета Владимир Клишин.

Депутаты решили вернуться к обсуждению вопроса в декабре 2023 года.