Депутаты Думы Сургута обсудили новую автобусную реформу

В Думе Сургута подвели итоги корректировки автобусной реформы. Представители мэрии отчитались о том, насколько эффективно оказалось новшество. По их данным, количество жалоб значительно уменьшилось.

«Все автобусы вышли на маршруты согласно расписанию. Но не все прошло гладко, и первые дни у нас были проблемы с отображением маршрутов в программе «Умный транспорт». На данный момент все замечания устранены. Ведется работа по выявлению проблемных участков на основе жалоб, поступающих в комиссию. В ближайшее время готовы к корректировке три маршрута, прорабатываются новые варианты путей», – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Напомним, что автобусы стали ходить в Сургуте по-новому с 20 мая. Теперь по городу курсируют 28 маршрутов. Самое главное: запущен пересадочный тариф — в течение 45 минут с момента оплаты первой поездки можно пересаживаться с автобуса на автобус бесплатно. Однако, по словам депутатов, такой бонус срабатывает далеко не всегда. Так, например, воспользоваться им невозможно при пересадке на маршрутку или при оплате проезда наличными.

В частности, депутат Дмитрий Гордеев отметил, что из-за пробок и настроек светофоров на некоторых участках дорог невозможно проехать весь путь за 45 минут. Его поддержал коллега Дмитрий Нечепуренко, который сказал, что отдельные маршруты не подразумевают пересадок на транспорт с регулируемой оплатой.

В думе вернутся к рассмотрению этого вопроса зимой. Администрация сообщила, что продолжает дорабатывать транспортные маршруты с учетом комментариев жителей города.