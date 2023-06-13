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​Все четыре проекта благоустройства, прошедшие через голосование в Сургуте, получат софинансирование

В Сургуте и Югре подвели итоги голосования о благоустройстве

​Все четыре проекта благоустройства, прошедшие через голосование в Сургуте, получат софинансирование
Фото администрации Сургута

Очередное большое голосование по выбору приоритетных проектов благоустройства завершено. Оно проходило по всей России, включая Югру и Сургут, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В итоге в нашем городе лидером стал сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Объект набрал более 11 тысяч голосов. На втором месте – спортивная площадка в парковой зоне в 20А мкр, у нее более 10 300 голосов. На третьем и четвертом местах – парк в микрорайоне 8 по улице Республики и сцена в парковой зоне в микрорайоне 20А, рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

«Все четыре объекта, благодаря активности сургутян, вошли в проект «Формирование комфортной городской среды» и получат дополнительное финансирование. Это означает, что город сможет преобразить эти общественные пространства с минимальными вложениями из местного бюджета: на 80 процентов проекты будут профинансированы из федерального и окружного бюджетов, – рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу. – До конца года планируем подготовить необходимую конкурсную документацию, чтобы первого июня следующего года подрядчики могли приступить к строительно-монтажным работам».

Параллельно администрация города реализует те проекты благоустройства, которые стали победителями в 2022 году. Этим летом в городе установят спортивную площадку в эко-парке «За Саймой», площадку для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью в парковой зоне 20А микрорайоне, выполнят первый этап благоустройства в сквере на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина и благоустроят сквер возле Дворца торжеств.

Причем спортивную площадку в парке «За Саймой» уже оборудовали, осталось только провести общественную приемку объекта, и ввести в эксплуатацию. «Эта площадка является одним из победителей голосования прошлого года. Срок реализации площадки − до конца июля. Но, как мы видим, подрядчик уже заканчивает работу. Скоро пройдет приемка. Если выявим какие-то замечания, то их исправят. И в ближайшее время горожане смогут пользоваться объектом», – добавил Арменчу. На этом объекте уложили современное резиновое покрытие, установили тренажеры, турники, скамейки и урны. А также там планируется озеленение на площади 450 кв м.

Если говорить в целом о Югре, то по всему региону в голосовании о благоустройстве приняли участие 117,5 тысячи человек. По словам губернатора Натальи Комаровой, наиболее активными были жители Югорская, Лянтора (Сургутский район) и Излучинска (Нижневартовский район). Предполагается, что в Нягани и Югорске обустроят городские парки, в Излучинске – набережную, в Федоровском – городскую территорию, в Лянторе – сквер и пешеходную зону, в Нижневартовске – проспект Победы, в Лангепасе и Урае обустроены мемориальные комплексы в память о погибших.

«В половине муниципалитетов продолжится благоустройство уже используемых объектов, – отметила в своем посте в социальных сетяхНаталья Комарова. – Это, например, новый этап развития Аллеи имени Сергея Есенина в Пыть-Яхе, городского парка культуры и отдыха в Радужном, набережной реки Иртыш в Ханты-Мансийске. Когалымчане занимаются строительством своей этнодеревни. В Нефтеюганске продолжат благоустройство территории в районе лыжной базы, а в Сургуте и Лянторе – устройство городских скверов. Говоря о своих предпочтениях, уважаемые югорчане, вы показываете, какой хотите видеть Югру. Первые результаты реализации проектов будут достигнуты уже в этом году. Продолжаем работать».

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 15:38, просмотров: 131, комментариев: 0
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