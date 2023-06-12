Празднование Дня города и Дня России в Сургуте началось с «Мангазейского хода»

Седьмой фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» отгремел накануне в сургутском парке «За Саймой» — в исторической точке, откуда пошла история Сургутского острога. Сам фестиваль реконструирует моменты истории — эпоху освоения Западной Сибири в XVI-XVIII веках. Собственно, с путешествия во глубину веков и стартовал фестиваль — за два дня, 10 и 11 июня, здесь выступили артисты из Тюмени и Горно-Алтайска, театра актера и куклы «Петрушка», также прошли презентации мастеров на ремесленной улице, мастер-классы, отдельную площадку организовали для Центра военной реконструкции «Служилые люди».

«Мангазейский ход» – мероприятие, которое традиционно проводится в преддверии Дня города, — говорит заместитель главы Сургута Анна Томазова. — В этом году в фестивале участвуют десять городов из Югры и России. Каждый год он обретает новое содержание, в этом году дополнился событием 16 века. Это интерактивная площадка, где можно прикоснуться к истории, попробовать и почувствовать, как она создавалась, через ремесло. Фестиваль привлекает сургутян разных возрастов, так как наполнен различными площадками и событиями».

«Мы привезли знания, которые передаем через военно-историческую реконструкцию. Она посвящена истории очень сложного, непростого периода присоединения территории Сибири к Московскому царству, становлению российской государственности на этой территории. Это не просто про сильных духом людей, а еще про гениальных администраторов, которые за очень короткое время малым числом смогли создать государство, в котором мы сейчас живем», – добавляет руководитель Центра военной реконструкции Василий Минин.

Гражданская жизнь тоже была представлена богато: в воскресенье на площадке фестиваля прошел древний обряд «Невеста» — своеобразное посвящение девушки в замужнюю жизнь.

Оба дня действо на площадках сопровождалось живой музыкой — играли уже традиционные для «Мангазейского хода» легендарные тюменцы Gilead, а также этнопроект «Тодош» из Горно-Алтайска — артисты продемонстрировали умение горлового пения. «Тодош – название одного из древнейших родов Алтая, — объясняет участник коллектива Добрыня Сатин. — Это понятие родов осталось, до сих пор живет, и как дань нашим предкам мы берем алтайские героические эпосы, и из них отдельные сюжеты, переводим в музыку, чтобы слушателям была более понятна наша культура».

Завершив нынешний фестиваль, организаторы уже начали строить планы на следующий: «Мангазейский ход» входит в национальный календарь событий России, и этот статус предполагает постоянное развитие и поиск новых идей.