Сургутский район отмечен федеральной наградой за лучшие муниципальные практики

Лучшая муниципальная практика — в Сургутском районе: министр экономического развития Максим Решетников наградил сельское поселение Солнечный в числе победителей одноименного конкурса. Как сообщает администрация муниципалитета, поселение заняло второе место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» — оно обошло более 200 конкурентов из 64 регионов страны.

Опыт лучших муниципалитетов станет сильной базой для решения самых важных задач, отметил министр.

«Солнечный представил практику строительства объектов социальной инфраструктуры по концессии в качестве примера сохранения бюджетных средств», — поясняют в администрации Сургутского района: благодаря концессии, здесь построена школа с универсальной безбарьерной средой на 1 100 мест.

«Мы прошли долгий и трудный путь в этом направлении, — вспоминает глава Сургутского района Андрей Трубецкой, отмечая, что опыт Солнечного — не единственный. — В Сургутском районе на условиях концессий в 2022 году построили 2 школы на 1100 ученических мест в Солнечном и Нижнесортымском. В октябре прошлого года подписали ещё одну концессию на создание аналогичной школы в Белом Яре. Помимо этого, на условиях муниципальной краткосрочной концессии, в четвертом квартале 2022 года запустили создание пяти объектов спорта с общим объемом инвестиций 321,2 миллиона рублей, из которых 90 процентов — средства Сургутского района и десять процентов — средства концессионеров».

По словам руководителя муниципалитета, заключению концессионных контрактов предшествует серьезная подготовка: проводится оценка возможных вариантов строительства, объекты включаются в государственную и муниципальную программы, после чего утверждается нормативно-правовая база, которая утверждает все обязательства участников договора.