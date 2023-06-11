В Сургуте танцор обманул продавца цветочной лавки и украл букет для тещи

В Сургуте молодой артист балета украл букет для будущей тещи. По информации телеграм-канала «Ural Mash», злоумышленник использовал специальную программу, которая генерирует поддельные чеки о переводе средств, чтобы обмануть продавца.

Танцор показал кассиру, что оплата прошла, затем ушел. Деньги на счет магазина так и не поступили, тогда сотрудники цветочной лавки вызвали полицию. Они смогли задержать парня. Тот пояснил, что средства на покупку у него были, просто захотел «потестить новую фишку».

Артиста оставили под подпиской о невыезде.