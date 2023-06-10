В Сургуте подвели итоги рейтингового голосования за объекты для благоустройства в 2024 году

В Сургуте озвучили итоги рейтингового голосования за объекты для благоустройства в 2024 году, которое проходило в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, лидером стал сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Объект набрал более 11 тысяч голосов. На втором месте – спортивная площадка в парковой зоне в 20А мкр, у нее более 10 300 голосов. На третьем и четвертом местах – парк в микрорайоне 8 по улице Республики и сцена в парковой зоне в микрорайоне 20А, рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

«Все четыре объекта, благодаря активности сургутян, вошли в проект «Формирование комфортной городской среды» и получат дополнительное финансирование. Это означает, что город сможет преобразить эти общественные пространства с минимальными вложениями из местного бюджета: на 80 процентов проекты будут профинансированы из федерального и окружного бюджетов, – рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу. – До конца года планируем подготовить необходимую конкурсную документацию, чтобы первого июня следующего года подрядчики могли приступить к строительно-монтажным работам».

Отметим, что объекты-лидеры прошлогоднего голосование в настоящее время реализуются. Этим летом в городе установят спортивную площадку в эко-парке «За Саймой», площадку для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью в парковой зоне 20А микрорайоне, выполнят первый этап благоустройства в сквере на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина и благоустроят сквер возле Дворца торжеств.

Причем спортивную площадку в парке «За Саймой» уже оборудовали. В скором времени пройдет приемка объекта. «Эта площадка является одним из победителей голосования прошлого года. Срок реализации площадки − до конца июля. Но, как мы видим, подрядчик уже заканчивает работу. Скоро пройдет приемка. Если выявим какие-то замечания, то их исправят. И в ближайшее время горожане смогут пользоваться объектом», – добавил Арменчу.

На этом объекте уложили современное резиновое покрытие, установили тренажеры, турники, скамейки и урны. А также там планируется озеленение на площади 450 кв м.