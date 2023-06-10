Власти Сургута рассказали, какие территории обработают от клещей

Второй этап противоклещевых обработок пройдет на территориях Сургута 16 июня и с 19 по 23 июня. Сроки могут быть смещены из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки, рекомендуем гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места массового отдыха населения (парки, скверы, набережные), кладбища. Обращаем Ваше внимание, что сбор дикоросов запрещен в течение 40 дней после проведения обработки», – говорится в сообщении.
Противоклещевая обработка пройдет на 73 участках Сургута:
- МАУ «Городской парк культуры и отдыха»
- МБУ ИКЦ «Старый Сургут»
- Закрытое кладбище по ул. Энергетиков
- Закрытое кладбище «Саймовское»
- Закрытое кладбище «Черномысовское»
- Кладбище «Чернореченское», 1-2 этапы
- Слева от дороги «Аэропорт- Сургут»
- «Расширение городского кладбища III очередь, кварталы захоронений № 15, 16, «Н.В.», «Л.1»
- Новое кладбище «Чернореченское - 2» в городе Сургуте I пусковой комплекс, 1,2,3,4 этапы
- Парк «За Саймой» и «Ботанический сад»
- Парк «Кедровый Лог»
- Сквер «Центральный»
- Объект «Сквер энергетиков имени Губачева В.Г.»
- Сквер «Старожилов»
- Земельный участок под сквер, прилегающий к территории муниципального казенного учреждения «Дворец Торжеств» (2-й участок)
- Сквер «Мемориал Славы»
- Объект «Площадь Советов»
- Объект «Городской сквер в микрорайоне 23» (Сквер «Геологов-Первопроходцев»)
- Парк «Геологов» (по улице Мелик-Карамова)
- Сквер «Дружбы народов»
- Сквер «Аллея славы»
- Сквер «Молодежный»
- Сквер «Детства»
- Сквер «Памяти Чернобыльцев»
- Сквер «Речников»
- Сквер по проезду Первопроходцев, 25
- Сквер по улице Федорова
- Сквер в 32 микрорайоне
- Сквер в 20А микрорайоне
- Сквер в 31 микрорайоне города Сургута
- Объект «Берегоукрепление от пассажирского вокзала до речного порта в городе Сургуте» (1 очередь строительства), (2 очередь строительства) («Набережная Олега Марчука» (1-я очередь строительства, 2-я очередь строительства)
- Земельный участок под сквер в 8 микрорайоне
- Сквер по улице 30 лет Победы
- Земельный участок в береговой зоне водохранилища реки Сайма
- Земельный участок под сквер в микрорайоне Железнодорожников
- г. Сургут, микрорайон Железнодорожников, ул. Привокзальная, 6
- Земельный участок под сквер в микрорайоне Железнодорожников
- Сквер в «5А» микрорайоне
- Земельный участок под сквер в микрорайоне Железнодорожников по ул. Толстого
- Сквер им. Игоря Киртбая
- Сквер в 27 микрорайоне
- Земельный участок под парк в 43 микрорайоне
- Сквер по улице Магистральной
- Сквер в микрорайоне 13 А, улица Профсоюзов (от улицы Профсоюзов до бульвара Писателей)
- Земельный участок под сквер в 24 микрорайоне
- Земельный участок для размещения и обустройства сквера по адресу микрорайон Железнодорожников, улица Мечникова
- Сквер в микрорайоне 11 Б (улица Чехова)
- Земельный участок под сквер в микрорайоне 11Б (улица Профсоюзов)
- Земельный участок под сквер в микрорайоне Железнодорожников по улице Грибоедова
- Земельный участок под сквер в микрорайоне 14 по улице Студенческой в районе жилого дома № 12
- Земельный участок под сквер за административным зданием по улице Восход, 4
- Сквер «Аллея газовиков»
- Земельный участок под сквер, прилегающий к территории муниципального казенного учреждения «Дворец Торжеств» (1-й участок)
- Земельный участок под парк в микрорайоне № 37
- Парк в микрорайоне 38 города Сургута
- Земельный участок под парк в микрорайоне № 42
- Пешеходная аллея в 45 микрорайоне
- Парк в 45 микрорайоне г. Сургута, 1-ая очередь строительства
- Парк в микрорайоне 40
- Земельный участок под обустройство парка в районе речного вокзала
- Сквер «Исторический парк «Россия - Моя история»
- Земельный участок под сквер в 23А микрорайоне (РМИ 2-я очередь)
- Сквер «Театральный»
- Главная площадь города Сургута
- Кварталы № 94, 95, 96 (в районе СНТ 60 «Рассвет» и СНТ «Чистые пруды»)
- Кварталы № 69, 55 (от СТ № 20 «Магистраль» до СНТ № 35 «Дзержинец»)
- Квартал № 2 (в районе СПК № 34 «Авиатор» и п. Таежный)
- Квартал № 112 (с западной стороны п. Снежный)
- Кварталы № 113, 114 (с северной и южной стороны п. Снежный)
- Квартал № 56 (с южной стороны Аэропорта)
- Кварталы № 45, 57 (в районе СОК № 42 «Ягодное» и СПК «Сириус»)
- Кварталы № 47, 58, 74 (в районе СТ «Лайнер» и п. Лесной)
- Парк в 36 квартале города Сургута
- Земельный участок, расположенный в 13А микрорайоне