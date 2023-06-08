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В Сургуте появятся новые цветники и топиарная фигура

400 тысяч цветов будут украшать Сургут все лето

В Сургуте появятся новые цветники и топиарная фигура
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Сургут продолжают озеленять. Летнее оформление города проходит в несколько этапов: высаживают цветы, благоустраивают газоны, ухаживают за ранее высаженными кустарниками и деревьями. Так, в этом году 400 тысяч цветов украсят клумбы Сургута. В течение месяца планируется оформить 38 цветников: их общая площадь составит 42 тысячи квадратных метров. Появится и два новых: в «Крылов парке» и возле Свято-Троицкого кафедрального собора, а также топиарная фигура «Семья медведей». Об этом стало известно во время заседания штаба по горхозяйству.

Приветствуются также инициативы предпринимательского сообщества по озеленению прилегающей к объектам территории. По словам депутата Владимира Клишина, к нему обратился один из предпринимателей, который выразил желание провести самостоятельно благоустройство территории возле своего объекта и попросил содействия в подготовке разрешительной документации.

«Мы полностью такие инициативы поддерживаем, и предложения уже пошли. Все, кто уважает город и так относится к нему, могут всецело рассчитывать на поддержку Администрации и в других инициативах», – заверил глава Сургута Андрей Филатов.

Достаточно объемной станет работа по ремонту газонов. Это замена растительной земли на газонах, которая началась с 1 июня. В текущем году ремонтные работы запланированы на площади 58 тысяч квадратных метров.

В рамках экологических акций «Аллея выпускников» и «Сад Памяти» в мае были высажены саженцы яблони сибирской и пихты сибирской.

«В течение всего летнего периода будет производиться уход за деревьями в первые 5 лет посадки, их у нас около 3000 штук. Для обеспечения безопасности при движении пешеходов и автотранспорта, для поддержания эстетического облика, ежегодно выполняется стрижка кустарников вдоль улиц города, в парках и скверах. Эта работа начнется с 20 июня и продолжится до середины сентября», – рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 103, комментариев: 0
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