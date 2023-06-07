В Сургутском районе девушка оформила на своего ухажера микрозайм без его согласия

Житель Сургуского района сходил на свидание и стал жертвой аферистки. Девушка оформила на своего ухажера микрозайм через его же телефон.

Как оказалось, в сентябре 2021 года югорчанин в социальных сетях познакомился с 20-летней жительницей района. На свидании он подарил новой подруге свой личный сотовый телефон в качестве вознаграждения за приятное знакомство. Изучив подаренный гаджет дома, злоумышленница обнаружила готовую анкету для оформления микрозайма в мобильном банке владельца.

Воспользовавшись ситуацией, она завершила оформление кредитного продукта на сумму 10 тысяч рублей, изменив счет для перевода денежных средств. Средства югорчанка потратила на свои нужды, но возвращать не хотела.

«В настоящее время уголовное дело, возбужденное в соответствии с ч.1 ст.159 УК РФ (Мошенничество), окончено и направлено в суд для принятия решения. Одна из санкций инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений», – рассказали в ОМВД по Сургутскому району.