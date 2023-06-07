В Солнечный ради всероссийского забега приехали участники со всех уголков страны

Поселок Солнечный (Сургутский район) впервые стал площадкой для участия югорчан во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег РФ». Отметим, что участие приняли 800 жителей региона из Сургута, Сургутского района, Нефтеюганска, Югорска, Нягани, Нижневартовска, Когалыма.

Старт соревнованиям дал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Участникам предлагалось 4 дистанции на 1 км, 5 км, 10 км и 21, 1 км. Отметим, что вплоть до 2023 года акция проводилась на территории Сургута:

«Самый крупный массовый старт, 800 человек сегодня принимают участие. Спасибо, Сергею Ивановичу Артамонову, что доверил проведение этого мероприятия в Югре нам – Сургутскому району, на территории сельского поселения Солнечный. Обычно такие мероприятия проводятся в крупных городах. С каждым годом количество занимающихся спортом в Югре и Сургутском районе растет. Мы шесть лет подряд первые в Югре по количеству регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Если говорить в цифрах, то это более 70%. Сегодняшний забег – это про удовольствие, а не про места и медали. Все, кто принимают участие уже победители, победители над ленью. Бережем себя. Все, кто стартовал, пусть финишируют», – отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«ЗаБег.РФ» – это один из самых популярных и крупных полумарафонов с синхронным стартом. 150 тысяч человек по всей стране вышли в этот день на пробежку. Солнечный – единственное сельское поселение в России, в котором, наряду с городами-миллионниками, было организовано столь масштабное событие. Кроме активных югорчан, приехали спортсмены и любители здорового образа жизни Ямала, Новосибирска, Омска, Томска и других городов страны.

«Вся Россия задавалась вопросом: где это, что это? Действительно мы проводили полумарафон два года в Сургуте и решили пойти в маленькие муниципальные образования, чтобы привлечь как можно больше народа. Новый формат мероприятия. Андрей Александрович Трубецкой поддержал это мероприятие, действительно, еще один крупный спортивный праздник получился в Сургутском районе», – поделился директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Артамонов.

Чемпион мира по боксу Руслан Проводников тоже принял участие во всероссийском полумарафоне. Он провел спортивную зарядку перед стартом с участниками забега и сам пробежал трассу в 10 километров.

«Сегодня для меня утренние пробежки – не ради победы, а ради удовольствия. Именно в таких маленьких районах, сельских поселениях спорт необходим. Потому что молодежь, дети, они не избалованы. Сургутскому району – грех жаловаться. Посмотрите вокруг, оглянитесь – вы счастливы. У людей есть всё: дороги, инфраструктура. Нужно быть счастливыми здесь и сейчас. Условия для занятий спортом – очень важны. Здоровье – это все что у нас есть. Не будет здоровья –все остальное не имеет значение. Если правительство Югры, администрация Сургутского района создают условия – пользуйтесь этим. Потому что у кого-то такой возможности нет. Наслаждайтесь моментом здесь и сейчас», – прокомментировал чемпион мира.

Материальная база в сфере спорта Сургутского района остается одной из лучших в округе. Этот факт подтверждают не только успехи спортсменов, но и показатели вовлеченности в спортивную среду жителей городских и сельских поселений.

«Надо отдать должное вашему главе, Андрею Трубецкому. За три года сделано очень многое в районе. Дистанция проходила как раз мимо того спортивного объекта, который три года назад выкупили. Действительно район развивается. Здесь более 70 % жителей занимаются физической культурой и спортом. Поэтому Сургутский район – молодцы», – заключил Сергей Артамонов.

Медали победителям вручал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, врио директора АУ «ЮграМегаСпорт» Артем Сухорущенко, директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, чемпион мира Руслан Проводников, председатель районной Думы Валентин Полторацкий и глава Солнечного Игорь Наумов.