В Сургуте продолжают борьбу с автохламом

В Сургуте с начала года со дворов и улиц убрано 140 брошенных автомобилей. Об этом сообщает «Сургутская Трибуна» со ссылкой на местную администрацию.

«Из них по 21 случаю информация направлена на комиссии, в отношении 119 автотранспортных средств производится работа. За весь период работы нового отдела МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» убрано около 100 автомобилей», – говорят представители мэрии.

Отметим, что наибольший вклад в борьбу с автохламом внесли квартальные, основная работа которых – выявлять нарушения правил благоустройства и работать над их устранением. Подобный опыт уже применялся в Екатеринбурге и Тюмени.