Студенты СурГУ приняли участие в чемпионате России по ММА

Студентам Сургутского госуниверситета посчастливилось стать зрителями чемпионата России по смешанным боевым единоборствам ММА. Об этом сообщила специалист отдела по спортивно-массовой работе Дарья Медведева.

Напомним, с 1 по 3 июня в столице Югры под контролем главы Союза ММА России Федора Емельяненко лучшие спортсмены боролись за пояс в десяти весовых категориях. За ходом турнира наблюдали и студенты СурГУ, которым удалось пообщаться с именитыми чемпионами страны и даже сфотографироваться с ними!

Положительными эмоциями от прошедшего Чемпионата и встречи с величайшим бойцом в истории ММА поделился кандидат в мастера спорта по вольной борьбе – студент направления «физическая культура» Института гуманитарного образования и спорта Бахтовар Исмаилов. После окончания бакалавриата он намерен продолжить обучение в магистратуре СурГУ с целью углубления профессиональных знаний и умений. На сегодняшний день в копилке его главных спортивных наград – бронза Чемпионата России (г. Новосибирск). Сейчас югорчанин, имя которого с тюрского языка переводится как «верный к счастью», «праведный для успеха», основательно готовится к новому спортивному сезону. «Спорт у меня в крови, веду здоровый образ жизни! Я слежу за спортивной карьерой многих югорских спортсменов, в том числе за победами моей одногруппницы Анастасии Гонтарь! На чемпионате болел за Ислама Багомедова из Дагестана. В весовой категории 83,9 кг он завоевал золотую медаль и титул чемпиона России! Участие студентов в такого уровня мероприятиях, наблюдая за становлением великих спортсменов – отличная мотивация своим кропотливым трудом, опытом, который годами нарабатывается методом ошибок и преодоленных преград, а также усердием и выносливостью достигать любых поставленных целей. Узнал, что 29 июля в Ханты-Мансийске пройдут профессиональные бои по боксу, на которые приедет президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Назарович Кремлев. Планирую тоже посетить эти соревнования, чтобы поддержать моего земляка, олимпийского чемпиона по боксу из Нижневартовска, – Альберта Батыргазиева. В будущем вижу себя тренером, мечтаю открыть свою школу по вольной борьбе, чтобы мои подопечные росли в правильном направлении и добивались высот в спорте!» – проинформировал Бахтовар, подчеркнув, что СурГУ открывает большие перспективы не только в учебной, но и богатой внеучебной деятельности. Кстати, четыре его брата – выпускники Cургутского госуниверситета, за плечами которого славная 30-летняя история громких спортивных достижений.

В составе делегации престижного университета нашего региона был и пятикурсник направления «лечебное дело» Медицинского института Азер Умахов. Помимо получения образования по одной из самой сложной и в то же время очень важной и благородной профессии в мире, молодой человек уже более двух лет старается находить время на волонтерство. По его словам, волонтерская деятельность помогает практиковать важные навыки, необходимые для многих специальностей. Стать врачом Азер решил еще в школьные годы. В своей жизни он не раз сталкивался с серьезными проблемами в здоровье, а потому из личного опыта знает, как важно встретить на своем пути профессионала своего дела. Для того чтобы нести людям реальную пользу, он вкладывает все свои силы в целостное постижение медицинской науки. В частности, под научным руководством доцента кафедры психологии Института гуманитарного образования и спорта Майи Самойловой и психотерапевта Сургутской клинической психоневрологической больницы Ильданы Кузьминой работает над уникальным проектом «Экотворчество», направленного на оказание помощи детям, которые страдают эпилепсией и имеют когнитивные нарушения. Через арт-терапию талантливый студент, вошедший в этом году в тридцатку лучших, намерен помочь пациентам справиться с одной из наиболее актуальных проблем современной медицины.

«Узнав о том, что в Ханты-Мансийске пройдет Чемпионат России по смешанным боевым единоборствам ММА и его почетным гостем станет Федор Емельяненко, конечно, захотелось посетить это грандиозное событие! На пресс-конференции Федора Емельяненко мы поговорили со специальным корреспондентом спортивной редакции ТАСС Игорем Лазориным. Пресс-атташе сборной России рассказал нам о свежих новостях мира ММА. Затем подошли поздороваться к лучшему бойцу за всю историю смешанных единоборств – бойцу ММА, четырехкратному чемпиону мира по смешанным боевым искусствам – ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, четырехкратному чемпиону мира и девятикратному чемпиону России по боевому самбо, заслуженному мастеру спорта по самбо и мастеру спорта международного класса по дзюдо Федору Емельяненко. Впечатлен от знакомства с известным российским спортсменом – он самодостаточен, его внутренний мир богат, а тяжесть его походки свидетельствует о мощи фигуры большого профессионала. Соревнования за звание чемпионов страны боролись сильнейшие атлеты Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Ингушетии, Крыма, Якутии, Хакасии, Ямала, Югры и других регионов нашей страны организованы на высоком уровне и проходили в Центре развития теннисного спорта. Благодарен руководству университета за прекрасную возможность вживую увидеть звезд турнира!» – прокомментировал студент СурГУ.