В Сургуте стартуют летние филармонические сезоны

Концерты творческих коллективов Сургутской филармонии пройдут с 16 по 25 июня в формате летних сезонов. За десять дней артисты представят 14 концертов на площадке перед филармонией (Энгельса, 18) в полюбившемся формате опен-эйр. Вход свободный.
Откроет цикл «Летних филармонических сезонов» оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». Далее музыканты исполнят программы для детей и взрослых согласно следующему графику:
- 16 июня в 19:00 - «Великое, русское, родное» (Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд»).
- 17 июня в 13:00 - детская программа «Парад солистов» (Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд»).
- 17 июня в 17:00 - «Имена на все времена. Роберт Рождественский» (Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд»).
- 18 июня в 13:00 - детская программа «Акуна-Матата» (Ансамбль русских народных инструментов «Ларец»)
- 18 июня в 17:00 - «Королевы советской эстрады» (Ансамбль русских народных инструментов «Ларец»).
- 19 июня в 19:00 «Имена на все времена. Роберт Рождественский» (Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд»).
- 20 июня в 19:00 - «Популярная классика» (Симфонический оркестр Сургутской филармонии) .
- 21 июня в 19:00 - «Танцуй, гуляй и пой» (Ансамбль песни «Отрада», ансамбль танца «Калинка»).
- 22 июня в 19:00 - «Имя нам - Россия» (Ансамбль песни «Отрада», Ансамбль танца «Калинка», «Дефиле-Бэнд», солисты Сургутской филармонии).
- 23 июня в 19:00 - «Классика-это классно!» (Симфонический оркестр Сургутской филармонии).
- 24 июня в 13:00 - детская программа «Плюшка в стране Инструменталии» (Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина»).
- 24 июня в 17:00 - «А музыка звучит» (Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина»).
- 25 июня в 13:00 - детская программа «Чиполлино» (Симфонический оркестр Сургутской филармонии).
- 25 июня в 17:00 - «Популярная классика» (Симфонический оркестр Сургутской филармонии).
Зрительным залом станет амфитеатр возле фонтана на Площади Советов. Капризная июньская погода может внести коррективы в работу летнего концертного зала — следите за прогнозом и объявлениями на сайте sfil.ru и в наших соцсетях. В случае неблагоприятных условий (дождь, сильный ветер) выступления будут перенесены на другие даты.