Фестиваль национальных культур «Соцветие» пройдет в Сургуте в воскресенье

В воскресенье, 4 июня, на Центральной площади Сургута пройдет фестиваль национальных культур «Соцветие». Гости смогут насладиться красочными выступлениями и яркими представлениями, показывающими национальные обычаи различных народов, проживающих в Сургуте, сообщает пресс-служба администрации города.

«Этнические объединения представят народные игры, традиционную одежду и кухню. Гостей и участников ждет ярмарка ремесленных изделий, выставка национального хлеба, фотозона «Летопись фестиваля» и колоритная концертная программа», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Музыкальным подарком для горожан станет выступление фольклорного ансамбля «Цветень» из Кургана, а также единственного в стране профессионального театра коренных малочисленных народов Севера «Театра обско-угорских народов – Солнце». Завершится мероприятие национальной дискотекой.