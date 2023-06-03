Прокуратура организовала проверку после сообщений СМИ об избиении подростка в Сургуте

Прокуратура Сургута организовала проверку по факту избиения подростка. Подобная информация накануне прошла в СМИ, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что в дневное время 1 июня 2023 года на территории Пролетарского проспекта Сургута взрослые мужчины принудительно посадили 10-летнего мальчика в машину и избили его», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики и работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений. Меры прокурорского реагирования обещают принять при наличии оснований.

Доследственную проверку также проводят правоохранительные органы.