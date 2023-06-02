В Сургуте начали свою работу пришкольные летние лагеря

В День защиты детей, 1 июня, свои двери распахнули 62 летних пришкольных лагеря. В них более восьми тысяч школьников смогут не только отдохнуть, но и провести время с пользой. Для детей подготовили насыщенную программу, в которую включили развлекательные, образовательные и профориентационные мероприятия.

«Направления представлены разные и связаны с продолжением работы по безопасному поведению. Это и патриотическая направленность, и форматы реализации продолжения проекта «Три ратных поля России» в Сургуте. Есть очень динамично развивающаяся программа дополнительного образования в школах Сургута, в учреждениях дополнительного образования, связанные с робототехникой, инженерной направленностью», – рассказала заместитель главы Сургута Анна Томазова.

Помимо этого, сургутские школьники будут посещать музеи, библиотеки и мероприятия филармонии. А также более 600 ребят войдут в спортивные отряды.

«Наш лагерь работает по комплексной программе «Дива». Вместе с тем самым главным приоритетом в этом учебном году для нашего лагеря избрано духовно-нравственное воспитание», – поделилась директор Сургутской технологической школы Лариса Самигуллина.

Напоминаем, в прошлогодней летней кампании в Сургуте были открыты 58 детских дневных лагерей.