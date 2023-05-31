Сургутян приглашают на серию органных концертов

В католическом храме Сургута пройдет Летний Органный фестиваль. Он продлится три дня – 1, 2 и 3 июня. В последнюю дату для всех желающих прозвучит гала-концерт, в котором можно услышать звучание окарины, фагота, кларнета, гобоя, тромбона, органа и исполнение певцов.

Программа гала-концерта, который состоится 3 июня:

И. С. Бах. Хоральная фантазия «Приди, святой Дух»

А. Вивальди. Концерт для фагота и органа (II и III ч.)

«Always with me» из фильма «Унесенные призраками» для окарины и органа

Р. Ловленд. «Song of the secret garden» для кларнета и органа

М. Маньяни. «Романтическая соната» (для кларнета и органа)

С. Рахманинов. «Вокализ» (переложение для кларнета и органа)

С. Рахманинов. «Сирень»

С. Рахманинов. «Здесь хорошо»

И.С Бах. Адажио из «Пасхальной оратории» для гобоя

И.С Бах. Ария из кантаты 82 (переложение для гобоя, тромбона и органа)

Г.Ф Телеманн. Концерт ми-минор (III и IV ч.) для гобоя с органа

И.С Бах. Маленькая фуга соль минор для духовых

А. Вивальди. Соната для виолончели и органа си-бемоль мажор (переложение для тромбона и органа) (III и IV ч.)

Дефайе. В манере Шумана (для тромбона и органа)

Н. А. Римский-Корсаков. Восточный романс

И. С. Бах. Симфония из кантаты 29 «Благодарим тебя, Господь»

Забронировать места можно по телефону: 89058268521. Стоимость: 500 рублей.