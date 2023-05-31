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В Сургуте пройдет Летний Органный фестиваль

Сургутян приглашают на серию органных концертов

В Сургуте пройдет Летний Органный фестиваль

В католическом храме Сургута пройдет Летний Органный фестиваль. Он продлится три дня – 1, 2 и 3 июня. В последнюю дату для всех желающих прозвучит гала-концерт, в котором можно услышать звучание окарины, фагота, кларнета, гобоя, тромбона, органа и исполнение певцов.

Программа гала-концерта, который состоится 3 июня:

  • И. С. Бах. Хоральная фантазия «Приди, святой Дух»
  • А. Вивальди. Концерт для фагота и органа (II и III ч.)
  • «Always with me» из фильма «Унесенные призраками» для окарины и органа
  • Р. Ловленд. «Song of the secret garden» для кларнета и органа
  • М. Маньяни. «Романтическая соната» (для кларнета и органа)
  • С. Рахманинов. «Вокализ» (переложение для кларнета и органа)
  • С. Рахманинов. «Сирень»
  • С. Рахманинов. «Здесь хорошо»
  • И.С Бах. Адажио из «Пасхальной оратории» для гобоя
  • И.С Бах. Ария из кантаты 82 (переложение для гобоя, тромбона и органа)
  • Г.Ф Телеманн. Концерт ми-минор (III и IV ч.) для гобоя с органа
  • И.С Бах. Маленькая фуга соль минор для духовых
  • А. Вивальди. Соната для виолончели и органа си-бемоль мажор (переложение для тромбона и органа) (III и IV ч.)
  • Дефайе. В манере Шумана (для тромбона и органа)
  • Н. А. Римский-Корсаков. Восточный романс
  • И. С. Бах. Симфония из кантаты 29 «Благодарим тебя, Господь»

Забронировать места можно по телефону: 89058268521. Стоимость: 500 рублей.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 75, комментариев: 0
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