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Депутаты Думы Сургута продолжают формировать перечень наказов избирателей на 2024 год

Депутатские слушания по внесению изменений в проекты межевания территорий провели в Думе Сургута

Депутаты Думы Сургута продолжают формировать перечень наказов избирателей на 2024 год
Фото: Дума Сургута

Во вторник, 30 мая, в Думе Сургута прошли депутатские слушания по внесению изменений в проекты межевания территории микрорайонов 6, 17, 18 и 27. Народные избранники обсудили формирование перечня наказов избирателей на 2024 год. Больше всего они касались строительства, благоустройства и городского хозяйства.

«Ранее была проведена работа по систематизации наказов, подготовлена информации с разделением на те, которые возможны к исполнению и целесообразны, на требующие уточнения администрации города по принадлежности земельных участков, а также на те, что не отвечают запросам местного значения и невозможны к исполнению в связи с отсутствием полномочий. 25 мая 2023 года в Думу Сургута поступила информация от администрации о результатах рассмотрения наказов. Из 22 наказов, рассмотренных администрацией, 14 − предлагается включить в перечень на 2024 год», − сообщил заместитель председателя Думы города Александр Олейников.

На депутатских слушаниях народные избранники также обсудили непростую ситуацию на избирательном участке депутата Михаила Бехтина. Оказалось, что ремонт междворового проезда между МКД №14В по улице Дзержинского и дошкольным отделением МБОУ СШ №12 по улице Дзержинского, 6Б, о котором просят жители, невозможен. Проблема состоит в том, что эта территория находится в границах земельного участка многоквартирного дома, который поставлен на кадастровый учет.

Депутаты Думы Сургута совместно с администрацией города нашли выход из ситуации. Для устройства проезда необходимо вывести его из границ с помощью нового межевания. «Может быть по результатам публичных слушаний мы внесем корректировку и озвучим этот наказ по-другому? То есть, для начала мы внесем проект межевания, инициируем общее собрание. Ведь заявка от жителей есть, они просят этот проезд», − предложила депутат Дина Биглова-Фатова.

Аппарат Думы Сургута внесет поправки в проект решения в части наказов избирателей на 2024 год с учетом обсуждения. Народные избранники повторно рассмотрят этот вопрос 16 июня на 19 заседании.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 109, комментариев: 0
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