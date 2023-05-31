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Глава Сургутского района обсудил достижения муниципалитета в градостроительной политике региона

В Сургутском районе обсудили развитие градостроительных стандартов

Глава Сургутского района обсудил достижения муниципалитета в градостроительной политике региона
Фото: А.Шумай

В Сургутском районе прошла стратегическая сессия по обсуждению Югорского стандарта. Главы двух муниципалитетов совместно с губернатором ХМАО Натальей Комаровой обсудили развитие градостроительной политики.

Отметим, что несмотря на то, что Югорский стандарт введен недавно, Сургутский район смог преуспеть в его введении. Так, например, в Барсово окружают земли лесного фонда, также там находится объект культурного наследия «Барсова гора». Поэтому здесь развитие жилых зон предполагается за счет регенерации территорий, застроенных ветхими и аварийными домами. Также планируется создание единого ядра с объектами образования, спорта, культуры и досуга.

«С учетом «Югорского стандарта» в Барсово уже реализованы такие объекты, как универсальный спортивный комплекс, хоккейный корт и многофункциональный центр, что составляет целый спортивно-культурный кластер для жителей в шаговой доступности. В Белом Яре с учетом «Югорского стандарта» осуществляется освоение микрорайона «Гидронамыв», включающий 16 многоквартирных жилых домов, школу, детский сад, объекты торговли. Также в центре микрорайона предусмотрена территория под благоустройство площадью 1,1 га. В настоящее время построены многоквартирные дома, инженерные сети, дороги, началось строительство школы, предоставлены земельные участки под объекты торговли», – рассказал во время выступления глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский – поделены на промышленные и социальные зоны в связи с тем, что прилегают к ключевым территориям «Сургутнефтегаза». Солнечный же отличился по количеству строительства нового жилья, а Русскинскую и Высокий мыс отметили как центр развития туризма.

«Строительство жилья за последние 6 лет в сравнении с аналогичным периодом увеличилось в 3,5 раза. Большое количество аварийного жилья, но за последние 6 лет снесено и ликвидировано 160 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Здесь большое спасибо губернатору Югры. Без вашей поддержки, без поддержки округа этого бы не поучилось. Полностью ликвидировано аварийное жилье, признанное таковым до 2017 года. За 6 лет работы реализовано 90 объектов благоустройства. Количество построенных объектов спорта увеличилось в 14 раз. Количество объектов культуры за последние 6 лет – 10. Три школы построили», – подчеркнул глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Кроме того, в Сургутском районе создаются комфортные условия для бизнеса, ведется планомерная работу по привлечению застройщиков, инвесторов и концессионеров. Так, многие услуги можно получить в электронном виде, идет постоянное обновление инвестиционных предложений. Отметим, что в аэропортах Москвы и крупных торговых центрах региона можно встретить интерактивные инвестиционные карты.

«Вы упомянули о статистике предложений для инвесторов. Я сама видела во Внуково, материал был такой размещен, так приятно было, я как будто не в Москве, а в Югре. Это активная такая технология представления возможностей муниципалитета. Обратите внимания на концепцию технологического развития, которую приняло Правительство Российской Федерации, нужно формировать в контексте тех отраслей, которые предусмотрены в этой концепции. И предпринимателям сигнал нужно именно такой давать», – отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

В целом, при обсуждении Югорского стандарта сошлись на том, что градостроительная политика - это не только возведение объектов и решение насущных социальных и экономических задач, но и эстетическая составляющая: единые архитектурные решения, цветовая гамма, благоустройство территорий, малые архитектурные формы, одним словом – то, что формирует для жителей комфортную среду.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 100, комментариев: 0
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