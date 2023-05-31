Дополнительные деньги на ремонт школ и детсадов выделили по инициативе депутатов Думы Сургута

Школы и детсады Сургута получат дополнительные средства на ремонтные работы, а также покупку новой мебели и оборудования. Такое решение приняли 26 мая на 18 заседании Думы города. Наказы избирателей, направленные на социально-экономическую поддержку учреждений, реализуют по инициативе депутатов: Сергея Парфенова, Владимира Клишина, Дмитрия Гордеева, Дины Бигловой-Фатовой и Александра Олейникова.

«На основании рекомендаций комитетов предлагаю принять проекты решения. За − 22. Единогласно. Решение принято в целом», − озвучил результаты председатель Думы города Максим Слепов.

Благодаря наказам, школы №5 и 15 получат средства на приобретение мебели и оборудования для школьной столовой. А МБОУ СОШ №22 выделили деньги на расширение и переоборудование гардероба в рамках реализации проекта «Яркая школа».

Вдобавок, дополнительные средства выделят школам №27 и 30 на торгово-техническое оборудования для столовой. Денежную поддержку также получит «Сургутская технологическая школа» на приобретение и установку единой полосы препятствий для создания единого спортивного пространства. «Инициаторами наказа являются группа избирателей и Родительский совет МБОУ «Сургутская технологическая школа», которые ходатайствуют о выделении средств на приобретение и установку единой полосы препятствий с целью создания единого спортивного пространства для занятий физическими упражнениями учащихся 5-11 классов, проведения занятий по начальной военной подготовке учащихся 9-11 классов», − говорится в пояснительной записке проекта решения.

Вместе с тем, МАДОУ № 8 «Огонёк» на полученные средства сможет приобрести антискользящее резиновое покрытие на деревянные полы веранд детсада. Это будет сделано для безопасности воспитанников во время прогулок.

Ознакомиться с основными решениями, принятыми на майском заседании Думы Сургута, можно в материале siapress.ru.