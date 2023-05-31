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Предпринимателей Югры чествовали в Сургутском районе

В Белом Яре прошел «День предпринимателя Сургутского района 2023»

Предпринимателей Югры чествовали в Сургутском районе
Фото: А.Шумай

В Белом Яре прошел форум предпринимателей «День предпринимателя Сургутского района 2023». В нем приняли участие представители бизнеса и власти, эксперты научного сообщества не только района, но и соседних муниципалитетов, а также субъектов РФ.

Губернатор Югры Наталья Комарова во время выступления обратила внимание присутствующих на то, что Сургутский район – это муниципалитет, который сегодня принимает гостей шестой год подряд, в 2022 году стал лидером рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных образований региона.

«Это возможно только в связи с тем, что работа в Сургутском районе целенаправленна, системна и здесь четко понимают, какого результата намерены добиться. Очень рассчитываю на то, что на форуме будут выработаны новые современные актуальные решения, которые будут направлены на проактивные подходы в работе с инвесторами для повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов всего региона», – заключила Наталья Комарова.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поблагодарил все предпринимательское сообщество ХМАО-Югры за предпринимательский риск и отметил высокопрофессиональную работу районных бизнесменов.

«Особые слова благодарности предпринимателям Сургутского района. Вы те, благодаря кому наш район шесть лет подряд является лидером инвестиционного рейтинга Югры. А в прошлом году мы вместе с вами взяли «Золотого меркурия» на федеральном уровне. Это все благодаря вам. Большое спасибо за то, что давно, 6-7 лет назад, когда мы с вами начинали эту деятельность, поверили и все это время остаетесь с нами, работаете на благо Сургутского района», – добавил глава муниципалитета.


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Сегодня в 09:11, просмотров: 33, комментариев: 0
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