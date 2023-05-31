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Заслуги властей Сургутского района оценили эксперты Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления

Глава Сургутского района получил награду от Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления

Заслуги властей Сургутского района оценили эксперты Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления
Фото: А.Шумай

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой получил медаль Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления по решению президиума Высшего Совета Ассоциации. Награждение прошло в рамках пленарной сессии муниципального форума «День предпринимателя».

«В Сургутском районе была принята инвестиционная стратегия, которую признали лучшей в стране среди муниципалитетов численностью до 250 тысяч человек в прошлом году в Санкт-Петербурге. Принимается регулярное инвестиционное послание от главы района, действует инвестиционная декларация, работает инвестсовет, в составе которого более 70% – бизнесмены. Назначена инвестиционный уполномоченный. С 2015 года действует инвестпортал на 5 языках, разработана инвестиционная карта, калькулятор административных процедур. Но инвестстратегия – это не про «обязаловку», а про желание. Все получается тогда, когда есть желание что-то сделать и здесь, наверное, все не пропишешь. Необходима ориентированность на результат. А каждый результат нужно оцифровать и пощупать руками», – поделился глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Участвующие на пленарном заседании эксперты высоко оценили работу главы и администрации Сургутского района.

«Та работа, которую провели в Сургутском райне, есть далеко не везде. Не везде есть блоки по инвестициям и работе с бизнесом, целевые сроки, и, в целом, закрепление каких-то ключевых проектов, которые важны муниципалитетам», – подчеркнул заместитель директора Департамента производительности труда, защиты и поощрений капиталовложений Минэкономразвития России Дмитрий Старовойтов.

Сергей Морозов, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению отметил практику Сургутского района, как лучшую в стране и предложил тиражировать опыт муниципалитета на территории РФ.

Роман Генкель, директор Департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры, добавил, что Сургутский район – одна из сильнейших муниципальных команд по работе с инвесторами и в целом профессионалы, которые являются примером для других.

Отметим, что в настоящее время в состав Ассоциации развития местного самоуправления входят все 85 региональных ассоциаций – Советы муниципальных образований субъектов РФ.


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Сегодня в 09:07, просмотров: 38, комментариев: 0
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