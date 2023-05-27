Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал об инвестстратегии муниципалитета

Инвестстратегия Сургутского района стала темой для беседы на пленарной сессии «Региональный инвестиционный стандарт. Муниципальный аспект» форума «День предпринимателя Сургутского района – 2023» — здесь выступил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Он рассказал, как району удается удерживать лидерство в инвестрейтинге Югры — напомним, что муниципалитет выходит на первое место шестой год подряд.

«Первая фишка – это создание обособленного уполномоченного органа, — поделился ноу-хау руководитель муниципалитета. — Мы пошли на риск. Я помню, были даже проблемы с нашим представительным органом. Год у нас ушел на то, чтобы их убедить создать уполномоченный орган. Мы сразу замахнулись на инвеступравление. Потом к нему добавились функции проектной деятельности, иные. Но тем не менее, мы не прогадали».

Следующий шаг — крупные гранты для бизнесменов: «На тот момент, когда мы презентовали это в Госдуме, куда нас приглашали, это были уникальные меры поддержки, — подчеркнул Трубецкой. — Когда не субъект, а муниципалитет за счет местного бюджета дает грант на создание рабочих мест в 15 миллионов рублей.

Эксперты оценили эти ходы: «Цифрам, которые нам глава Сургутского района сообщил, можно просто поаплодировать, — заключил первый вице-президент ООО МСП «Опора России» Эдуард Омаров. — Цифры красивые, результат, наверняка, есть».