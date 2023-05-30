В лидерах рейтинга городов России по уровню развития государственно-частного партнерства оказался Сургут

Сургут занял второе место в рейтинге городов России по уровню развития государственно-частного партнерства. На первом месте оказался Южно-Сахалинск. Эксперты высоко оценили эффективность привлечения частных инвестиций в сургутские проекты, сообщил в своих соцсетях глава города Андрей Филатов.

«Рейтинг формируется Национальным центром ГЧП и ВЭБ.РФ два раза в год. Для этого проводится комплексная оценка эффективности привлечения частных инвестиций в городские проекты. В рамках исследования экспертную оценку прошли 439 проектов из 204 городов», − говорится в публикации.

Впервые для презентации результатов рейтинга был применен кластерный подход, что сделало сравнение более точным. Он предполагает деление городов на группы, в зависимости от их социально-экономических характеристик.