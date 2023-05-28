Троицкому собору в Сургуте присвоен статус кафедрального

Освящение Свято-Троицкого кафедрального собора состоялось сегодня в Сургуте при участии Патриарха Московского и вся Руси Кирилла. По окончании чина освящения предстоятель РПЦ возглавил в новоосвященном соборе Божественную литургию — ему сослужили митрополиты из разных регионов страны, за богослужением молились полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, мэр Сургута Андрей Филатов, генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов (кстати, сегодня у главного нефтяника Сургута день рождения), а также воспитанники Сургутской Свято-Никольской православной гимназии, прихожане городских храмов и паломники.

По завершению богослужения митрополит передал новоосвящённому храму старинный образ первоверховного апостола Павла. Также патриарх огласил указ о присвоении Троицкому собору статуса кафедрального с правом совершения Литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш».