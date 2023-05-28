Отбор проб воды прошел в Сургуте

Вода в Сургуте чистая: отбор проб прошел в середине мая. Специалисты Горводоканала оценили воду из сети водоснабжения по улице Киртбая, 18, и сделали вывод: качество питьевой воды на момент отбора соответствует требованиям СанПиН. Специалисты работали в рамках исполнения поручения главы города Андрея Филатова, реализующего план по улучшению качества водоснабжения в домах.

Так, на Горводоканале разработана программа производственного контроля качества питьевой воды на период 2018-2023 годы, в нее включены 53 точки контроля на магистральных сетях холодного водоснабжения.

«Водоснабжение Сургута осуществляется из подземных источников — артезианских скважин, а не из реки, как в большинстве крупных городов, — напоминают в администрации Сургута. — Главное преимущество — водоподготовка производится без применения химических реагентов. Вода проходит несколько этапов очистки. Финальный — воду обеззараживают с помощью ультрафиолетового облучения. Технология позволяет достичь соблюдения всех норм санитарных требований. Это подтверждает ежедневный анализ воды».

Откуда тогда берутся загрязнения? Они возможны уже на этапе транспортировки через сети центрального водоснабжения и внутридомовые системы. Улучшить качество питьевой воды в домах должна синхронизация совместных действий по промывке этих сетей.