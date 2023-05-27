Глава РПЦ приехал в Сургут на освящение Свято-Троицкого собора

В воскресенье, 28 мая, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте. Начало Богослужения пройдет в 8:30, сообщает пресс-служба администрации города.

«28 мая в 10:00 состоится Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора, прямая трансляция события пройдет в эфире телеканала «Югра» и в группе «Югра» во «ВКонтакте», – поделились в Телеграм-канале «Югра Официально».

В 2013 году Патриарх Кирилл благословил место для возведения храма в центре Сургута.

Напоминаем, что строительство собора планировали завершить осенью 2022 года. Это единственный храм в Сургуте, в котором установили подземный паркинг и лифты для маломобильных граждан.

Кроме того, собор отличается уникальным архитектурным решением – своды купола изготовили из панелей на заводе. Эта технология в российском храмостроительстве была применена впервые. Высота купола от пола до самой высокой точки составляет 40 метров. Собор сможет вместить более полутора тысяч прихожан.